الخميس 15 يناير 2026 2:29 م القاهرة
عملية واسعة تستهدف كبار قادة حركة الشباب في جنوب الصومال

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 2:06 م

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال، تنفيذ عملية واسعة النطاق اليوم الخميس بالتعاون مع شركاء دوليين استهدفت منزلا كان يجتمع فيه كبار قادة مليشيات الشباب الإرهابية بمدينة بؤالي في إقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن "هذه العملية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة، ومواجهة الأنشطة الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".

وأكد الجهاز، أن العملية جاءت بعد رصد وتحليل دقيق للمعلومات الاستخباراتية، بهدف تحييد التهديدات وحماية المدنيين.

