فلسطين: 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بعد التفاوض مع الصحة العالمية

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنه بعد التفاوض المكثف مع منظمة الصحة العالمية، ستتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني من مؤسسة كوفاكس المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين، وأنه سيلي هذه اللقاحات مجموعة من اللقاحات التي تعاقدت لشرائها الوزارة مع الشركات المصنعة للقاح.

وأوضحت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس - أن هذا التبرع من الصين سيساعد في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين، موجهة الشكر للصين لتبرعها السخي، وجهود السفيرالفلسطيني فريز مهداوي، وجهود سفير الصين قواه وي لتوفير هذه اللقاحات.

كما أشارت إلى أن وزارة الصحة أطلقت يوم أمس المنصة الإلكترونية للتسجيل للتطعيم ضد فيوس كورونا، وأصبح بإمكان المواطنين الفلسطينيين الدخول إليها، والتسجيل لتلقي اللقاح لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً.