كندة علوش تهنئ يسرا بعيد ميلادها: كل سنة وأنتِ السند والفرحة

هنأت الفنانة كندة علوش، الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام.

ونشرت كندة صورة تجمعها بيسرا وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتِ الفرحة والمحبة والسند لكل إلي حواليكي، وكل سنة وأنتِ بتزدادي جمال وتألق وبريق من برا ومن جوا، وكل سنة وأنتِ مثل أعلى لكل فنانة شغوفة بفنها، وكل سنة وأنتِ معانا أنا وعمرو وحياة، جزء أساسي ومهم جداً في حياتنا".

وعلى جانب آخر.. تشارك الفنانة يسرا في دراما رمضان هذا العام بمسلسل "حرب أهلية"، ويشاركها البطولة باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.