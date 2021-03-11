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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز على طريق بنى غالب التابعة لمركز اسيوط، دون اية إصابات أو خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاحاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز أسيوط.

وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الانفجار وتم الاطفاء والتبريد دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتواجد في مكان الحادث المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز اسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والإسعاف.