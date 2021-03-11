شيخ الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا حادث الحافلة المدرسية بجزيرة جاوة

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث الحافلة المدرسية، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بجزيرة جاوة بإندونيسيا، وراح فيها ضحايا ومصابين من التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور.

وكتب الطيب، عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر": "رَحِمَ الله ضحايا حادث حافلة المدرسة الإسلامية الإندونيسية من التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور، والتي وقعت بجزيرة جاوة.. خالص عزائِنا لأسرِهم وذوِيهم، ولقيادة وشعب إندونيسيا، أدعو الله أن يربط على قلوبهم، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل".

وكانت وزارة النقل الأندونيسية، أكدت أن حافلة تقل تلاميذ ومدرسين وبعض أولياء الأمور هوت في واد بجزيرة جاوة الليلة الماضية لدى عودتهم من نزهة؛ ما أسفر عن مصرع 27 شخصا، ونجاة 39 آخرين.