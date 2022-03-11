المستشار النمساوي يرحب بمحاولة شرودر للوساطة في الأزمة الأوكرانية

رحب المستشار النمساوي كارل نيهامر بالاجتماع بين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال نيهامر ليلة الخميس/الجمعة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي قرب باريس: "أعتقد أنه يجب استخدام كل الإمكانيات لفتح قنوات اتصال"، مضيفا أن جودة جهود الوساطة سيُجرى تقييمها عندما يقدم شرودر تقارير عن النتائج.

وأصبح معروفا قبل فترة وجيزة أن شرودر سافر إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين حول حرب أوكرانيا. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تقارير من موقع "بوليتيكو" الإخباري وصحيفة "بيلد" الألمانية تحدثت عن المقابلة. وبحسب معلومات (د.ب.أ)، عُقد أول اجتماع بين شرودر وبوتين أمس الخميس. ولم يتضح بعد ما إذا كان من المخطط إجراء المزيد من المحادثات.

وعقب اليوم الأول للقمة، عارض نيهامر بوضوح مطالب دول مثل بولندا بتبني حظر استيراد الغاز الروسي من أجل حرمان روسيا من أحد مصادر دخلها الرئيسية لتمويل الحرب ضد أوكرانيا. وقال نيهامر: "لا تستطيع النمسا الآن أن تقول إننا نعمل بدون الغاز الطبيعي الروسي، فنحن بحاجة إليه... لا تزال هذه حقيقة في الوقت الحالي".