عمدة خاركيف: تدمير 48 مدرسة في المدينة جراء القصف الروسي المتواصل

‏أعلن عمدة خاركيف الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن تدمير 48 مدرسة في المدينة جراء القصف الروسي المتواصل، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وقال حاكم خاركيف، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تستهدف مستشفى للأمراض العقلية في المنطقة، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة» نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء، صبح اليوم الجمعة.

وأضاف حاكم خاركيف، أن القوات الروسية قصفت الأحياء السكنية في المدينة 89 مرة في يوم واحد.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.