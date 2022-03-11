الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبات جديدة ضد روسيا ويعد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية

أطلق زعماء الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات الصارمة ضد روسيا اليوم الجمعة، ووعدوا بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في اليوم الأخير لمحادثات قمة غير رسمية في مدينة فرساي الفرنسية.



وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحفي "نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا" مضيفا أنه سيتم صرف شريحة ثانية بقيمة 500 مليون يورو (550 مليون دولار) من المساعدات العسكرية.



ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاق تاريخي قبل أسبوعين لتمويل شراء وتسليم الأسلحة والمعدات إلى بلد من خارج الاتحاد الأوروبي.



وجاءت أول مساهمة دفاعية لأوكرانيا في شكل آلية تمويل بقيمة 500 مليون يورو.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن "يعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن حزمة رابعة من العقوبات" ضد روسيا.



ولم تكشف فون دير لاين عن تفاصيل حزمة العقوبات، بيد أن مصادر قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دول الاتحاد الأوروبي وحلفاءه ومن بينهم الولايات المتحدة سيلغون الوضع التجاري "للدولة الأولى بالرعاية" الذي تتمتع به روسيا كعضو في منظمة التجارة العالمية.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت ذاته تقريبا، أن حكومته تخطط أيضا لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، ومن بينها سحب وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" لموسكو.



وطرحت مجموعة من القضايا المتعلقة بالحرب المستمرة منذ أسبوعين في أوكرانيا على الطاولة في مدينة فرساي الفرنسية، ومن بينها مسألة تسريع منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، وكيفية تحسين التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، وكيفية التخفيف من الأثر الاقتصادي والإنساني للحرب.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم الجمعة، إن رد الاتحاد الأوروبي على محاولة أوكرانيا الانضمام السريع إلى التكتل في ضوء الحرب هو "لا".



وقال "بالأمس نقل المجلس الأوروبي رسالة قوية وواضحة للغاية حول مصير أوكرانيا في أوروبا".



وقال: "هل يمكن أن يكون لدينا تدابير استثنائية لبلد في حالة حرب دون احترام معايير الانضمام؟ الجواب هو لا".



وجاءت هذه التصريحات بعد فترة وجيزة من مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، لزعماء الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لبلاده بعد أن تقلصت طموحاته فى انضمام بلاده للتكتل، قائلا إن التكتل بحاجة إلى "القيام بالمزيد" من أجل أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر تطبيق تليجرام: "يجب أن يقدم الاتحاد الأوروبي المزيد. لا بد أن يقدم المزيد من أجلنا، من أجل أوكرانيا".



وأضاف لدى ختام زعماء الاتحاد الأوروبي، محادثاتهم في قمة غير رسمية في فرساي بفرنسا أن "قرارات الساسة يتعين أن تنسجم مع الحالة المزاجية لشعوبهم".