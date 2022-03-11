اتحاد الكاراتيه يشارك بأكبر بعثة في تاريخه بدورة الألعاب العالمية بأمريكا

يستعد الاتحاد المصري للكاراتيه للمشاركة في دورة الألعاب العالمية، والتي تستضيفها برمنجهام الأمريكية خلال الفترة من 7 الي 17 يوليو 2022.

واستطاع لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه حجز 9 بطاقات للتأهل للوصول الي دورة الألعاب العالمية، والتي يتأهل فيها أول 3 لاعبين ولاعبات على مستوي العالم، اول 3 لاعبين ولاعبات في التصنيف العالمي، الأول من كل تصنيف قاري، بالإضافة الي الأول في البلد المستضيفة.

وكان أداء لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه رائعا في الفترة الماضية خلال دورة الألعاب الأولمبية وأيضا في العديد من البطولات القارية والدولية المختلفة، والذي مكنهم من احتلال العديد من المراكز الاولي في تلك المنافسات.

لذا حصلت مصر على حق المشاركة بتسعة لاعبين في البطولة، نظرا للأداء العالي والمراكز المتقدمة التي حافظ عليها لاعبو المنتخب المصري.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين كالتالي:

1- علي الصاوي في منافسات وزن - 67 كجم.

2- عبد الله ممدوح، في منافسات وزن - 75 كجم.

3- يوسف بدوي، في منافسات وزن – 84 كجم.

4- طه طارق، في منافسات وزن + 84 كجم.

5- أحلام حمدي، في منافسات وزن – 55 كجم.

6- جيانا فاروق، في منافسات وزن – 61 كجم.

7- فريال أشرف، في منافسات وزن – 68 كجم.

8- منة شعبان، في منافسات وزن + 68 كجم.

9- اية هشام، في منافسات الكاتا

وبذلك يصبح المنتخب المصري للكاراتيه أكبر البعثات المشاركة في منافسات الكاراتيه بعد البلد المنظمة أمريكا.