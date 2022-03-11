ماكرون: نتوقع حدوث مجاعة في إفريقيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ‏حرب روسيا على أوكرانيا يعد منعطف تاريخي خطير، منوهًا بأن الأوروبيون واضحون ومتحدون في تنديدهم بالعدوان الروسي.



وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة: ‏«فرضنا عقوبات غير مسبوقة وبسرعة فائقة على روسيا»، لافتًا إلى أنه تم أرسال رسالة إلى أوكرانيا مفادها أن المسار للاتحاد الأوروبي مفتوح وهي جزء من هذا الاتحاد.



‏وأكد أنه سيتم مساعدة أوكرانيا في بناء ما دمرته روسيا، متابعًا: «يجب تعزيز دفاعاتنا وأن تكون أسواقنا متكاملة لذلك اتخذنا باختيار الموردين للنفط دون أن نعتمد على أي منهم».



‏وذكر أنه يتم التخطيط للخروج من التبعية للغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027، متوقعًا حدوث مجاعة في إفريقيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة.