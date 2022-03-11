الأهلي وصن داونز بزيهما التقليدي في دوري أبطال إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ظهر اليوم الجمعة بمقر اتحاد الكرة في جنوب إفريقيا؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

حضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية للمباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصرا على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج، في نفس موعد إقامة مباراة صن داونز غدا السبت.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الأول أمس الخميس على ملعب نادي كايزر تشيفز، وشهد انتظام حسين الشحات وحمدي فتحي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وخلال المران أجرى بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية على كامل مساحة الملعب، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبين للمباراة.

وشهد مران الأهلي أمس حضور السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الذي حرص على متابعة تدريبات الفريق والاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.