القضية الفلسطينية وصناعة المحتوى وتطوير الإعلام تتصدر فعاليات أيام طرابلس للإعلام

أجواء ثقافية وفنية متنوعة ونقاشات ثرية حول مختلف القضايا الإعلامية والسياسية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وصناعة المحتوى وتطوير الإعلام والتدريب المهني للإعلاميين، سيطرت على فعاليات أيام طرابلس للإعلام.

وشارك في هذه الفاعليات نخبة من الوزراء و السفراء العرب و رموز الفن والإعلام في مصر والوطن العربي ودول العالم، من أبرزهم السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية والدكتور أسامة هيكل رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمنظمة الإيسيسكو، ووزير الاعلام اللبناني السابق زياد مكاري، ووزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، والسفير الليبي عبدالمطلب ثابت والسفير السعودي خالد المنزلاوي والسفير الكويتي طلال المطيري والسفير الفلسطيني العكلوك والسفير الموريتاني الحسين ولد سيدي عبدالله ولد الديه، والإعلامية منى الشاذلي والإعلامي باسم يوس.، والفنان محمد سلام، والإعلامية حياة عبدون والكاتبة الصحفية أمل فوزي، والدكتور هويدا مصطفى، والإعلامي اللبناني محمد قيس.

• الاستثمار قي الإعلام الرقمي

وفي كلمته الافتتاحية لفعاليات اليوم الثالث لمنتدى الحوار الإعلامي العربي الدولى، أكد وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الليبي الدكتور وليد اللافي، أهمية الاستثمار في الإعلام الرقمي، ودور ليبيا في خلق بيئة إعلامية حديثة قادرة على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية.

كما شدد على حرصه من خلال كل دورة على رفع شعار يحمل الأمل، موضحا أن شعار هذه الدورة و هو ليبيا بعيون متفائلة يعكس الرؤية التي ينبغي أن ينظر بها العالم إلى ليبيا.

كما أكد أن هذا الشعار أيضا لا يعني تجاهل التحديات بل يعني رؤيتها وبوضوح و الإيمان بأن تجاوزها ممكنا وأن بناء الغد يبدأ بفكرة ناضجة.

• الإعلام العربي ومركزية القضية الفلسطينية

وفي إطار الاهتمام بالقضايا العربية، عُقدت جلسة مهمة بعنوان "الاعلام العربي ومركزية القضية الفلسطينية" شارك فيها كل من السفير أحمد رشيد خطابي ووزير الاعلام الجزائري زهير بوعمامة، ووزير الإعلام السوري حمزة مصطفى، حيث تناول المتحدثون آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ودور الإعلام في دعم الحق الفلسطيني ومواجهة الروايات المضللة.

من جهته، أشاد السفير أحمد رشيد خطابي بأهمية النقاش والأفكار المطروحة لما تساهم به من إثراء للمنظومة الإعلامية العربية، كما أكد أن الجامعة العربية منذ أحداث السابع من أكتوبر وهي تحرص على العمل الجاد والمسئول من أجل مسايرة كافة التحركات الدبلوماسية والإنسانية للتصدي للسردية الإسرائيلية من خلال تنظيم فاعليات متتالية في هذا الإطار، فضلا عن المتابعة و الرصد لحظة بلحظة للوضع الكارثي في قطاع غزة في ظل السياسة المتبعة من قبل الإحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما تواصلت الفعاليات بجلسة مميزة شاركت فيها الإعلامية منى الشاذلي وجلسة أخرى شارك فيها الفنان محمد سلام واخيرا جلسة الإعلامي باسم يوسف، حيث جاءت الجلسة في إطار نقاش مفتوح حول صناعة الإعلام، وتأثير المحتوى العربي في تشكيل الوعي لدى الجمهور.

أما السفير مهند العكلوك فقد أكد على محورية دور الإعلام العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال كشف الحقيقة، وفضح الاحتلال، ومواجهة الرواية الإسرائيلية، وتوثيق معاناة الفلسطينيين، مشددًا على الحاجة لإعلام عربي فعال لمواجهة التضليل وللحفاظ على القضية كأولوية.

وحول المشاركة الفلسطينية في منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي، فقد صرح أن الهدف هو التعريف بما يعرض له الصحفي الفلسطيني باعتباره شاهد على الحقيقة، مشيرا لاستشهاد 256 صحفي وإعلامي وعامل في قطاع الإعلام الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد 800 من أهالي الصحفيين و الإعلاميين الفلسطينيين و تدمير 152 مؤسسة و وسيلة إعلامية، و اعتقال 49 صحفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في تعمد واضح لإخفاء الحقيقة و الصورة و الرواية الفلسطينية.

كما أكد أن ما يحدث بحق الصحفي الفلسطيني يستوجب توفير الحماية والدعم للصحفي الفلسطيني وفقا لمبادىء القانون الدولي، داعيا لإقرار يوم 11 مايو من كل عام يوما للتضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني.

• الدستور كمسار لإنهاء الأزمة الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة في لقاء مع الإعلامي محمود سعد أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة ليبيا يكمن في طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، وتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، داعيا إلى الإفراج عن مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي، تمهيدًا للانتخابات.

وحول التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الليبي، قال الدبيبة: "نحن لم نخلق بيئة اقتصادية بعد ولكن بدأنا بالفعل أن نتنفس، إلا أنه مازال هناك عملا طويلا قائما لتحقيق التنمية التي يطمح إليها كل ليبي".

• التدريب المهني للإعلاميين

أما وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، فقد أكد أن مشاركة بلاده في الملتقى تمثل مبادرة نحو الليبيين في ضوء مساعى سوريا تفعيل النقاش حول مختلف القضايا العربية.

كما أكد على أهمية موضوع الجلسة المعنية بدور الإعلام العربي ازاء مواجهة المحتوى المضلل الذي يحث على التطرف والعنف، مشيدا بمنتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي ومحاوره وخصوصا محور التدريب المهني للإعلاميين والذي جسد العلاقة بين الخبرات المتراكمة و الخبرات الحديثة.

وصرح المصطفى بأن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في عملية إعادة تعريف النظرة العربية للإعلام مشيرا لما تشهده القضية الفلسطينية من تضامن عالمي و هو ما يعكس حالة جديدة خارج إطار الإعلام التقليدي، مؤكدا على أن التحديات تظل مشتركة في مقدمتها الأخبار المضللة والمحتوى المتطرف، وموضحا أن هناك حرص من قبل الحكومة السورية في ضوء ما لديها من طاقة جديدة على السعي بقوة للخروج بمبادرات مهمة مثل المبادرة التي شهدتها العاصمة طرابلس في حضور كبير من مختلف أنحاء العالم.

• منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي

وفي ختام اليوم، انطلقت أعمال منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي والذي تضمن ثلاث جلسات تناولت عددا من المحاور منها محور الهوية العربية وصناعة المحتوي الإعلامي.

وصرح الدكتور أسامة هيكل رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمنظمة الإيسيسكو بأن الهدف الرئيسي لجلسات هذا المنتدى هو تحديد أسس البرامج التدريبية للصحفي والإعلامي لإعداده جيدا من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي الذي بات تأثيره واضحا على الإعلام بكافة وسائله.

وأوضح هيكل أنه إذا كنا لسنا أطرافا في صناعة تكنولوجيا الاتصال، فعلينا التعامل بكافة السبل مع هذا التطور ومواكبته ليصبح لدينا اعلاميين و صحفيين على قدر هذا التطور وذلك لا يحدث إلا من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة يقدمها متخصصين على درجة كبيرة من الخبرة واختيار التخصصات اللازمة لتحقيق الهدف الرئيسي من هذه الدورات.

• افتتاح المتحف الوطني

وعلى هامش المنتدى، انطلقت فعاليات افتتاح المتحف الوطني في العاصمة الليبية طرابلس بحضور كل من الدبيبة، ونخبة من الوزراء والسفراء العرب والأجانب فضلا عن الحضور الواسع لعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب.

ويضم المتحف بين جنباته صفحات من تاريخ المنطقة، من الكهوف الأولى في فزان إلى الموانيء التاريخية العتيقة على المتوسط، ومن دور العلم ومنارات القرآن في العهد الإسلامي إلى ميادين الكفاح والاستقلال.