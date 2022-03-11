أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدو، عن قائمة فريقه التي سيواجه خلالها الصفاقسي التونسي، مساء الأحد المقبل على استاد الطيب المهيري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

ويتصدر بيراميدز مجموعته بـ 9 نقاط ويحتل أهلي طرابلس المركز الثاني بـ6 فيما يتذيل زاناكو المجموعة بلا نقاط خلف الصفاقسي الثالث بـ3 نقاط.

وأتت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – المهدي سليمان – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي –أسامة جلال – محمد حمدي – حسين السيد – أحمد فتحي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – أحمد توفيق – إسلام عيسى – محمد صادق – وليد الكرتي – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود صابر – إريك تراوري – بلاتي توريه

الهجوم: دودو الجباس – فاجري لاكاي – محمود وادي – فخر الدين بن يوسف