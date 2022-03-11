رئيس جنوب إفريقيا: طلبوا منا التوسط بين روسيا وأوكرانيا واتصلت ببوتين

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن أطرافًا لم يسمها طلبت من بلاده التوسط في الصراع الروسي الأوكراني.

وحسبما أوردته «سبوتنيك»، اليوم الجمعة، لم يفصح رامافوزا عن هوية تلك الأطراف التي تقدمت بالطلب، لكنه قال إنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه بضرورة تسوية الأمر من خلال المفاوضات، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق من الكرملين.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، في منشور على صفحته بموقع «لينكد-إن»، أنه «بناء على علاقاتنا مع الاتحاد الروسي وكعضو في بريكس، تم الاتصال بجنوب إفريقيا للعب دور الوساطة»، في إشارة إلى مجموعة الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.