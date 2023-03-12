عمرو أديب: الأهلي محتاج يبني حيطة مش يجيب لاعيبة جديدة للدفاع

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي، بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن هزيمة الأهلي بخماسية ورباعية وثلاثية، أمر أصبح معتادًا في الآونة الأخيرة، منوهًا أن الأهلي بحاجة لبناء حائط صد، وليس الاستعانة بلاعبي دفاع جدد.



وأضاف: «الأهلي محتاج يبني حيطة مش يجيب لاعيبة جديدة للدفاع، الأجوان تتفرج عليها زي ما حارس المرمى محمد الشناوي كان واقف بيتفرج، ولاعبي صن داونز اكنوا بيلعبوا زي ما هما عاوزين من غير ضغط أو دفاع».



ولفت إلى أنه توقف عند مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي برحيل رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن «هذا الوضع لم يكن معتادًا من قبل».



وذكر أن جماهير نوادي مصر كانت تطالب برحيل رؤسائها، باستثناء الأهلي الذي لم يطالب برحيل «الخطيب» قبل مباراة اليوم.



وعقب: «عندما تتأمل هاشتاجات إن الخطيب يرحل، هذا يعني أن الروح وصلت عند الجمهور إلى الحلقوم والبلعوم، هذا التدهور في المستوى حطه على جنب، وبص شوف الناس بتتكلم عن الخطيب والأسطورة والنادي إزاي».



وأشار إلى أن هجوم الجمهور على إدارة النادي، أمر لم يحدث منذ أيام الراحل صالح سليم، مختتمًا: «هذه إما مرحلة بائسة يمر بها النادي، أو لجان فتنة تستغل كبوة النادي، وما أراه على تواصل الاجتماعي لا يعبر عن النادي الأهلي الذي أعرفه، هناك غضب لم نره من قبل، وتلك المرة الأولى التي أسجل فيها الهجوم على الخطيب بشكل اجتماعي رياضي».



وخسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.