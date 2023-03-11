تلقى ليفربول خسارة مفاجئة 1-0 أمام مستضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين بورنموث بفوزه في مباراة اليوم للاعبه الدنماركي فيليب بيلينج، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعدما استلم كرة عرضية داخل منطقة دفاع ليفربول ليسجلها مباشرة في شباك أليسون بيكر.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر المباراة التي تشهد تأخر الريدز بهدف دون رد، ليتقدم صلاح لتنفيذها ولكنه سددها قوية خارج المرمى تمامًا.

بهذا الفوز رفع بورنموث رصيده للنقطة 24 ليقفز للمركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 42 في المركز الخامس.