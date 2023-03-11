أوكرانيا تصد أكثر من 100 هجوم روسي في 5 اتجاهات

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 100 محاولة هجوم روسية في 5 اتجاهات.

وأضافت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في ليمان وباخموت وأفديفكا وشاختارسك ومارينكا، موضحة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية 29 غارة و4 ضربات صاروخية على منطقة دونيتسك، وأطلقت من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 100 مرة، مشيرة إلى وجود ضحايا من المدنيين، وكذا وقوع أضرار في البنى التحتية المدنية ومبان سكنية.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم السبت، إن القوات الروسية قصفت الإقليم 71 مرة في آخر 24 ساعة، فيما وردت أنباء حول مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأضاف بروكودين، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس أطلقوا النار 71 مرة، بعد أن أطلقوا 335 قذيفة بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS.. وتعرضت مدينة خيرسون لنيران الروس 4 مرات.. كما أصابت القذائف الروسية مناطق سكنية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية.

وأشار المسئول الأوكراني إلى إجلاء 73 مدنيا آخر من مناطق خيرسون الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت خدمة الطوارئ الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 49 قذيفة على 5 مستوطنات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبير في منطقة خيرسون.

وأضافت "خلال الليلة الماضية، واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في 5 مستوطنات، وأطلقوا ما مجموعه 49 قذيفة مدفعية، ويجري التحقق من وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.