استعداد أمريكي أوروبي لاستهداف داعمي الحرب الروسية على أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن واشنطن وبروكسل تعتزمان العمل على الحد من الدعم المقدم للحرب الروسية لأوكرانيا.

وقال الزعيمان في بيان صدر بعد محادثاتهما في واشنطن: "نحن نتخذ خطوات جديدة لاستهداف الدول الثالثة الفاعلة الإضافية في مختلف أنحاء العالم لوقف دعم الحرب الروسية من أي ركن من العالم يأتي الدعم منه".

وصرحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بأنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات.

وأضاف البيان: "نحن نعمل بشكل متوازي على تقييد عائدات روسيا بشكل أكبر وفي الوقت نفسه ضمان استمرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق الناشئة والدول النامية"، دون توضيح إجراءات ملموسة.

ولم يذكر بايدن وفون دير لاين الصين بشكل محدد.

وتدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد بكين إذا تأكد أنها تدعم روسيا بشحنات أسلحة.