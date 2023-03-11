 استعداد أمريكي أوروبي لاستهداف داعمي الحرب الروسية على أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 11 مارس 2023 4:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

استعداد أمريكي أوروبي لاستهداف داعمي الحرب الروسية على أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 3:22 ص | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 3:22 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن واشنطن وبروكسل تعتزمان العمل على الحد من الدعم المقدم للحرب الروسية لأوكرانيا.

وقال الزعيمان في بيان صدر بعد محادثاتهما في واشنطن: "نحن نتخذ خطوات جديدة لاستهداف الدول الثالثة الفاعلة الإضافية في مختلف أنحاء العالم لوقف دعم الحرب الروسية من أي ركن من العالم يأتي الدعم منه".

وصرحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بأنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات.

وأضاف البيان: "نحن نعمل بشكل متوازي على تقييد عائدات روسيا بشكل أكبر وفي الوقت نفسه ضمان استمرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق الناشئة والدول النامية"، دون توضيح إجراءات ملموسة.

ولم يذكر بايدن وفون دير لاين الصين بشكل محدد.

وتدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد بكين إذا تأكد أنها تدعم روسيا بشحنات أسلحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك