أبدى رونالدو الظاهرة، نجم ريال مدريد السابق، إعجابه الشديد بـ جود بيلينجهام، نجم الميرنجي، مشيرا إلى أنه يشبه زين الدين زيدان، ومؤكدا أن ريال مدريد هو بوابة مبابي للتتويج بالكرة الذهبية.

قال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية:" أحب طريقة لعب بيلينجهام في ريال مدريد، يسجل الأهداف في كل مباراة تقريبًا، أحب مشاهدته وهو يلعب، يتقدم دائما نحو الأمام".

أضاف رونالدو:" تواجدت لمشاهدة بعض المباريات في ملعب سانتياجو برنابيو وكنت أبحث عن بيلينجهام، تفاجئت بإمكاناته والسرعة التي يركض بها داخل منطقة الجزاء، بإمكانك رؤية رغبته في تسجيل الأهداف طوال الوقت، إنه يذكرني قليلاً بزين الدين زيدان".

وعن إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد، قال رونالدو:" علينا الانتظار حتى يصبح الأمر رسميًا، لكن الجميع متحمسون بشأن كيليان مبابي في مدريد، إنه لاعب مذهل".

أكد رونالدو:" مبابي سيكون أحد أفضل اللاعبين، أعتقد أنه خيار جيد بالنسبة له إذا انتقل إلى ريال مدريد، وسيحصل أخيرًا على الكرة الذهبية إذا انتقل إلى ريال مدريد".

أشار رونالدو:" لقد بذل باريس سان جيرمان جهدًا كبيرًا للاحتفاظ بمبابي، لقد كان النجم الأبرز لمشروع النادي الفرنسي، لكننا سنرى ما سيحدث مع مبابي في ريال مدريد، وهناك شيء واحد مؤكد وهو أننا سنستمتع كثيرًا بمبابي في السنوات القادمة".

أتم رونالدو:" سياسة ريال مدريد قائمة على الاحتفاظ بأفضل اللاعبين في العالم، وهالاند على سبيل المثال هو أحد أفضل اللاعبين، الجميع يريد أن يمتلك هالاند، إنه في نادي مذهل، لأن السيتي يقوم بعمل رائع، وإذا رأيت هالاند مع مبابي وبيلينجهام في ريال مدريد سوف يذكرني ذلك بالجالاكتيكوس، وسيكون الأمر جنونيًا".