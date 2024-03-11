أوكرانيا تصد طائرات مسيرة روسية وموسكو تعين قائدا جديدا للبحرية

ذكر الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية صدت هجوما روسيا آخر واسع النطاق، بطائرات مسيرة مقاتلة الليلة الماضية، وذلك في الوقت الذي عين فيه الكرملين قائدا جديدا للبحرية.

ويبدو أن جميع الطائرات المسيرة الـ39 المقتربة، باستثناء أربع منها، تم اعتراضها وتدميرها. وتردد أنه لم تقع أي إصابات.

وكتب قائد القوات الجوية، ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق/تليجرام/، اليوم الأحد "أود أن أشكر كل من حقق هذه النتيجة".

وشهد الأسبوع الماضي، هجمات شبه ليلية، بعشرات الطائرات بدون طيار، من أحد الجانبين أو كلاهما.

وذكر الجيش الأوكراني، أن طائرة بدون طيار للعدو قصفت مبنى صناعيا، في منطقة "أوديسا" جنوب البلاد، في أحدث هجوم. ودمرت طائرة أخرى خط كهرباء في منطقة "ميكولايف" المجاورة.

وبشكل منفصل، تمت إحالة قاعد قائد البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف، للتقاعد حسبما ذكرت صحيفة إزفستيا الروسية، نقلا عن مصادر لم تسمها.

وتم استبدال يفمينوف بالأدميرال ألكسندر مويسييف، القائد السابق للأسطول الشمالي. ولم يقدم الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية على الفور أي معلومات حول هذا الموضوع.

ولم تقدم "إزفستيا" سببا لهذا التغيير.

ويأتي التغيير بعد أن تكبد أسطول البحر الأسود الروسي مؤخرا خسائر كبيرة في السفن القتالية والجنود بسبب هجمات الصواريخ الأوكرانية والزوارق القتالية البحرية المسيرة.

وبسبب التهديد الذي تشكله القوات المسلحة الأوكرانية، انسحبت الوحدات القتالية البحرية الروسية إلى حد كبير من شبه جزيرة القرم المحتلة.