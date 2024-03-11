قرر نادي أرسنال الإنجليزي تخصيص غرفة خاصة للصلاة، في ملعب الإمارات، الملعب الرئيسي لمباريات الفريق في جميع المباريات، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

الهيئة الشرعية للمسلمين في إنجلترا أعلنت أن اليوم الإثنين، أول أيام الشهر الكريم في البلاد، وسط تزايد الاهتمام بالتعرف على الدين الإسلامي في إنجلترا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

ويضم أرسنال في صفوفه محمد النني، لاعب المنتحب الوطني، وهو اللاعب المسلم في الفريق اللندني متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف أمام ليفربول.

وأعلن النني بنفسه عن افتتاح غرفة الصلاة، حيث نشر صورًا من الافتتاح وعلق عليها: «أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات.. إن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل. أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك لأرسنال».

وكان نادي برينتفورد، أحد أندية الدوري الإنجليزي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أول أيام شهر رمضان، استضافة أحد أئمة المساجد المحليين في المدينة للحديث مع اللاعبين عن شهر رمضان وعادات الصيام والأكل فيه.