أجرى اللواء نادر علام، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بالمدينة للاطمئنان على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين في أول أيام شهر رمضان المبارك؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتواجد الميداني لمتابعة مدى توافر الخدمات للمواطنين، وخاصة السلع الغذائية على مدار الشهر الكريم.

وتضمنت الجولة المخابز التي توجد في الحي الأول والثاني وشركة سيناء، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الخاصة بالوزن، والنظافة والجودة، مع الالتزام بالكميات المقرر إنتاجها من الخبز يوميًا، المواعيد الخاصة بالشهر الكريم.

كما زار مركز طب الأسرة والرعاية الصحية الشاملة، وتابع الخدمات الطبية التي تقدم بالأقسام المختلفة، ومعمل التحاليل والصيدلية، برفقة الدكتور ممدوح مطر، مدير المركز.

وتفقد مستودع البوتاجاز، لمعرفة رصيد الاسطوانات الفارغة والممتلئة، وتابع وزن الاسطوانات، موجهًا بضرورة تواجد سيارات الأنابيب بصورة مكثفة في الشوارع خلال شهر رمضان.

وتابع وصول شتلات الأشجار المثمرة التي دفعت بها مديرية الزراعة للمدينة، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة؛ بهدف تشجير كافة الشوارع والميادين بالمدينة.

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة بجنوب سيناء، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، وتتضمن 80 ألف شجرة، بواقع 40 ألف شجرة من "المانجو، الليمون، الزيتون، الجازورين" كدفعة أولى، والتي جرى توزيعها على مدن "طور سيناء، أبوزنيمة، أبورديس.