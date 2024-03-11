مسئول فلبيني: أمريكا لاعب رئيس في خطة الفلبين للاستفادة من النفط ببحر الصين الجنوبي

قال خوسيه مانويل روموالديز السفير الفلبيني لدى واشنطن، اليوم الإثنين، إن بلاده تعول على الولايات المتحدة وحلفائها للعب دور حاسم في خططها لاستكشاف موارد الطاقة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن روموالديز قوله، إن بلاده تسعى إلى تحويل علاقاتها الأمنية المتعمقة مع واشنطن إلى منافع اقتصادية أوسع.

وقال روموالديز في مقابلة في مانيلا: "عندما يحين الوقت الذي سنبدأ فيه في الاستكشاف سيكون لدينا الخيارات لنكون قادرين على رؤية كيف يمكننا تأمينه".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا ، ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضا اليابان وأستراليا".