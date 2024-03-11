التحالف الدولي يجري تدريبات عسكرية جديدة بشرق سوريا

أجرت قوات "التحالف الدولي" قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تدريبات عسكرية في حقل العمر النفطي أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم الإثنين: "دوت انفجارات عنيفة بريف دير الزور الشرقي (شرق سوريا) ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات التحالف الدولي في حقل العمر النفطي أكبر القواعد الأمريكية في سوريا".

وأضاف أن "هذه التدريبات تأتي لرفع الجاهزية القتالية، واستعدادا لهجمات محتملة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران".

وأشار إلى أن "طائرة شحن أمريكية هبطت برفقة مروحية، في قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، ثم أقلعت متجهة إلى قاعدة كونيكو للغاز شمال دير الزور، تزامنا مع دخول رتل عسكري أمريكي إلى بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، وتحليق مروحيات أمريكية قرب خطوط التماس مع قوات النظام في القرى السبعة بريف دير الزور".