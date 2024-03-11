 أوسكار 96.. كريستوفر نولان يحصد جائزة أفضل مخرج عن «أوبنهايمر» - بوابة الشروق
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أوسكار 96.. كريستوفر نولان يحصد جائزة أفضل مخرج عن «أوبنهايمر»

محمد عباس ونوران عرفة:
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 7:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 7:14 ص

تُقام الآن فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

وحصد المخرج كريستوفر نولان، جائزة أفضل مخرج عن فيلمه «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافسه على الجائزة كلا من مارتن سكورسيزي عن فيلمه «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، ويورجوس لانثيموس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»، وجاستين ترينت عن فيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»، وجوناثان جليزر «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest».

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