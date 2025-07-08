الجيش الألماني يشارك بـ200 جندي في مناورة بأستراليا

يشارك الجيش الألماني في مناورة "تاليسمان سيبر 2025" متعددة الجنسيات في أستراليا بنحو 200 جندي.

وأعلن الجيش الألماني اليوم الثلاثاء أنه بالتعاون مع القوات الأمريكية تتضمن المناورة تدريبات على سيناريوهات صعبة في ظروف واقعية نادرة في أوروبا.

ويشارك في هذه المناورة أكثر من 30 ألف جندي من 19 دولة، لذلك تعد "تاليسمان سيبر" واحدة من أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات في العالم. وتستمر فترة التدريبات الأساسية عدة أسابيع، ابتداء من 13 يوليو.

ومن الجانب الألماني يشارك في التدريبات "فوج المظلات 26" من تسفايبروكن ووحدات أخرى من القوات البرية. كما تتضمن التدريبات استخدام الدعم الناري الجوي والبحري، وهي قدرات لها دور مهم في الدفاع الوطني ودفاع التحالف في أوروبا، بحسب بيانات الجيش الألماني.

ومن خلال المشاركة في مناورة "تاليسمان سيبر"، يهدف الجيش الألماني أيضا - بحسب بياناته - إلى دعم توجيهات الحكومة الألمانية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تنص على زيادة المشاركة في المنطقة.