ترامب يقدم تعازيه إثر مقتل 6 جنود أمريكيين في الشرق الأوسط

يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العزاء اليوم الأربعاء في قاعدة عسكرية بولاية ديلاوير عندما تتم إعادة رفات ستة من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في تحطم طائرة للتزود بالوقود إلى عائلاتهم.

وستكون هذه هي المرة الثانية منذ شن الحرب ضد إيران في 28 فبراير، التي يحضر فيها الرئيس الجمهوري الطقوس العسكرية المهيبة المعروفة باسم "النقل الكريم"، والتي وصفها ذات مرة بأنها "أصعب شيء" كان عليه القيام به كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وقتل جميع الأفراد الستة طاقم طائرة التزود بالوقود "كيه سي - 135" التابعة للقوات الجوية الأسبوع الماضي في حادث تحطم طائرة فوق أراضي صديقة في غرب العراق أثناء دعم العمليات ضد إيران، وكانوا من ولايات ألاباما وإنديانا وكنتاكي وأوهايو وواشنطن.

أدى الحادث، إلى رفع عدد القتلى الأمريكيين في عملية "الغضب الملحمي" إلى 13 جنديا على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن نحو 200 من الجنود الأمريكيين أصيبوا، من بينهم 10 إصاباتهم خطيرة.