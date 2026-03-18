الصحة العالمية: مقتل أكثر من 2300 مدني في الحرب الراهنة في الشرق الأوسط

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 2300 مدني لقوا حتفهم في الحرب الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في جنيف إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1400 حالة وفاة في إيران ونحو 900 حالة وفاة في لبنان و20 في إسرائيل.

وأضاف أن آلاف الأشخاص في الدول الثلاث أصيبوا.

كما أعرب تيدروس عن قلقه البالغ إزاء عشرات الهجمات على المرافق الصحية والطواقم الطبية في المنطقة.

وأضاف أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تعد انتهاكا للقانون الدولي".

وحتى الآن، تحققت منظمة الصحة العالمية من "28 هجوما من هذا النوع في لبنان، أسفرت عن 30 قتيلا و25 مصابا، و20 هجوما من هذا النوع في إيران منذ بداية الحرب، أسفرت عن 9 قتلى".