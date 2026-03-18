اليونيفيل: التصعيد العنيف يشكل تدهورا مقلقا إضافيا في الوضع بين لبنان وإسرائيل

أعلنت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن "التصعيد العنيف الذي شهدته الليلة الماضية يشكل تدهورًا مقلقًا إضافيًا في الوضع بين لبنان وإسرائيل".

وقالت قيادة اليونيفيل - في بيان اليوم - إن التبادل الكثيف لإطلاق النار وتصاعد الأنشطة الجوية والبرية والزيادة في وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية كلها تطورات تبعث على القلق البالغ.. كما يثير القلق أيضًا تجدد ما يُسمّى بـ«أوامر الإخلاء» الصادرة عن أطراف النزاع والتي تؤثر في المدنيين على جانبي الخط الأزرق ويزيد تصاعد حدة الخطاب من تفاقم وضع هش أصلًا.

وجدّدت اليونيفيل دعوتها إلى كل الأطراف بالالتزام امجددًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار الدائم.

وذكر البيان، أن قوات اليونيفيل تواصل انتشارها ضمن منطقة العمليات في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، حيث يقومون بالتبليغ عن الانتهاكات والتواصل مع الأطراف والعمل حيثما أمكن على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.