روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 عام

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ‌ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن الصراع ​في الشرق ​الأوسط يُعطل جزءا كبيرا ⁠من إمدادات ​الطاقة العالمية، وقد ​تسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ​عاما.

وأضاف: "يؤثر الصراع ​الحالي في الشرق الأوسط ‌على ⁠ما لا يقل عن 20 مليون برميل يوميا. ​وهذا ​هو ⁠حجم النفط ومشتقاته الذي ​كان يمر ​عبر ⁠مضيق هرمز يوميا قبل 19 ⁠يوما ​فقط"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ و طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.