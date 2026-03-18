مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة

قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، اليوم الأربعاء، إن قوة الحكومة الإيرانية تراجعت منذ بدء الحرب في 28 فبراير، لكنها لا تزال متماسكة فيما يبدو، كما أن طهران ووكلاءها ما زالوا ​قادرين على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وأضافت جابارد، في كلمتها الافتتاحية في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ‌بخصوص التهديدات العالمية للولايات المتحدة: "النظام في إيران لا يزال متماسكا فيما يبدو، لكنه تضرر بشدة جراء عملية ملحمة الغضب (التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران)"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت: "ومع ذلك، لا تزال إيران ووكلاؤها قادرين على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط ويواصلون القيام بذلك. وإذا نجا نظام معاد، فسيسعى إلى بدء جهود تستمر سنوات لمعاودة بناء قواته من الصواريخ والطائرات ​المسيرة".

وكان من المتوقع أن تركز الجلسة على الحرب على إيران والتي بدأت في 28 فبراير، إذ عبر مشرعون، بينهم بعض ممثلي ​حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري، وكذلك ديمقراطيون، عن رغبتهم في الحصول على مزيد من المعلومات عن حرب أودت بحياة الآلاف ⁠من الأشخاص وعطلت حياة الملايين وهزت أسواق الطاقة والأسهم.