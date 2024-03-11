نتنياهو يلمح لتصفية القيادي مروان عيسي نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى تصفية القيادي في حركة حماس مروان عيسى.



وقال نتنياهو في شريط فيديو: "لقد قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



وأضاف: "نحن في الطريق إلى النصر الكامل. في الطريق إلى هذا النصر، قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق. كلهم فانون، وسوف نصل إليهم واحدا بعد واحد".



يشار إلى أن القيادي بحماس رقم (4) هو صالح العاروري الذي كان قد تم إغتياله في جنوب بيروت معقل حزب الله اللبناني في مطلع شهر يناير الماضي.



وأفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية أخيرة وسط قطاع غزة.



وبحسب موقع "أى 24" الإسرائيلي اليوم الاثنين، فإن عيسى كان مختبئا في مخيم النصيرات، مشيرة إلى أنه بين يومي السبت والأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مبنى يعتقد أنه كان موجودا فيه.



وتقول التقارير إن خمسة فلسطينيين قتلوا في الغارة، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.



من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم من الجو الليلة الماضية هدفًا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، بناء على معلومات استخباراتية بمكان وجوده .



يذكر أن مروان عبد الكريم علي عيسى، وكنيته أبو البراء، قائد عسكري فلسطيني، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ويوصف بأنه "قائدها الفعلي على الأرض"، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، ويعد حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري في حركة حماس.