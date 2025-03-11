مقتل 17 شخصا على الأقل في هجوم لحركة الشباب الصومالية على فندق وسط البلاد 

قتل 17 شخصا على الأقل، بينهم خمسة مسلحين متشددين، في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على فندق وسط الصومال، وفقا لما أفاد به مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن معظم الضحايا كانوا من المدنيين، وأن قوات الأمن تمكنت من إنهاء الحصار بعد نحو ثماني ساعات.

وتم إنقاذ حوالي 20 شخصا، بينما أصيب ما لا يقل عن 14 آخرين، بينهم ستة من رجال الشرطة، بحسب المتحدث.

ووقع الهجوم في الوقت الذي كانت تعقد فيه محادثات بين شيوخ محليين ومسؤولين عسكريين داخل الفندق لبحث تعزيز الإجراءات ضد الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتصنف كل من حركة الشباب وتنظيم القاعدة كمنظمتين إرهابيتين من قبل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وعدة دول أفريقية.

وبحسب ما أفاد به رئيس شرطة الإقليم لـ (د ب أ) فقد تم تفجير سيارة مفخخة في الحي، وأعقب الانفجار إطلاق نار كثيف، ثم اقتحم مسلحون الفندق.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية، مشيرة إلى أن العملية شملت شخصا انتحاريا ومقاتلين آخرين.

وتقاتل حركة الشباب في الصومال منذ سنوات، لكنها نفذت أيضا هجمات إرهابية في كينيا وأوغندا المجاورتين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف مقاتلو الحركة هجماتهم على القواعد العسكرية الصومالية، إذ تسيطر الميليشيا على أجزاء من البلاد، وتستهدف العاصمة مقديشو بشكل متكرر، بمهاجمة سياسيين وصحفيين وشخصيات من المجتمع المدني.