وفد من وزارة التضامن يزور أسرة طفلة الشرقية المعتدى عليها داخل مسجد

زار وفد من وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، منزل أسرة الطفلة المعتدى عليها من شاب داخل حمام مسجد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية؛ وذلك لتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها جراء الحادث.

وضم الوفد قيادات من وزارة التضامن الاجتماعي وعددا من الأطباء النفسيين؛ لإزالة الآثار النفسية المتراكمة لدى الطفلة وذويها جراء واقعة التعدي عليها، التي جرت داخل حمام مسجد في وضح النهار بمنطقة السوق في ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وحرص وفد التضامن، على جلب الهدايا والألعاب للطفلة المعتدى عليها، فضلا عن دعم مادي وعنوي سبق وقدمته مديرية التضامن بمحافظة الشرقية.

وفي وقت سابق، أصدرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، قرارا بإحالة متهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد في مدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بتمكن الأهالي من الإمساك بشاب، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام مسجد بمنطقة السوق بناحية ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

تبين من المعلومات الأولية صحة الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم محبوسا للمحاكمة الجنائية.