محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كوم أشفين

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، دعم المحافظة ورعايتها لمسابقات القرآن الكريم، مشيرًا إلى دورها في خلق منافسة حميدة وتشجيع الأطفال والشباب على الحفظ، مما يسهم في بناء جيل قادر على استكمال مسيرة الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كوم أشفين، مركز قليوب، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، والمستشار مسعد عبد المقصود، أمين عام حزب مستقبل وطن، والمهندس محمود مرسي، أمين قطاع الصناعة بحزب مستقبل وطن وراعي الاحتفالية، والنائب مصطفى النفيلي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، والنائب درويش مرعي، عضو مجلس النواب، والنائب سمير بيومي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سيف الدين حسين، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة قرآنية للفائز بالمركز الأول، عمر محمد سيد. وشارك في المسابقة 800 متسابق من مركز قليوب، توزعوا على ثلاثة مستويات: حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 15 جزءًا، وحفظ 7 أجزاء. وأسفرت النتائج عن فوز 294 متسابقًا، حيث حصل 6 منهم على رحلة عمرة ومبلغ مالي، تحت إشراف مشايخ الأزهر والأوقاف.

وهنأ المحافظ الحضور والفائزين بمناسبة شهر رمضان، مشيرًا إلى تعدد الاحتفالات الرمضانية، ومنها ذكرى تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان، ويوم الشهيد في 9 رمضان، وانتصارات العاشر من رمضان، التي تتزامن مع تكريم حفظة القرآن. كما أشاد بدور الأسر في تشجيع أبنائهم على الحفظ، مؤكدًا أهمية تدبر معاني القرآن الكريم والعمل بتعاليمه السمحة في العبادات والمعاملات.

وفي ختام الاحتفالية، قدم المحافظ الشكر لكل المساهمين في تنظيمها، داعيًا الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. كما كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والتُقطت صورة تذكارية معهم.