باكستان: قطع إسرائيل الإمدادات عن غزة يعرض حياة الملايين للخطر

أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم، قطع إسرائيل المساعدات والكهرباء عن قطاع غزة.

وقال شريف، على حسابه بمنصة إكس: ندين بشدة قرار إسرائيل الأخير بوقف المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية من دخول الأراضي الفلسطينية وقطع إمدادات الكهرباء، الأمر الذي يهدد بتقييد إمدادات المياه في المنطقة.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات القمعية خلال شهر رمضان المبارك تستحق الإدانة الشديدة لأنها تعرض حياة الملايين من الفلسطينيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال للخطر.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا"، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وردا على القرار، قالت حركة حماس إن قطع الإمدادات عن غزة يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة.