 أمريكا: حالات الحصبة في تكساس ونيو مكسيكو ترتفع إلى أكثر من 250 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: حالات الحصبة في تكساس ونيو مكسيكو ترتفع إلى أكثر من 250

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 7:48 م

ارتفع عدد حالات الإصابة بالحصبة جراء تفشيها في غربي تكساس وولاية ميو مكسيكو في الولايات المتحدة إلى ما يربو 250 حالة، وتوفي شخصان لم يتم تطعيمهما لأسباب متعلقة بالحصبة.

ويسبب الحصبة فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية منه عن طريق التطعيمات، وكان يعتبر أنه تم القضاء عليه في الولايات المتحدة في عام 2000.

وقال مسؤولو الصحة اليوم الثلاثاء إن هناك 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يرفع إجمالي الحالات في تكساس إلى 223. وتم نقل 29 شخصا إلى المستشفى في تكساس.

وأعلن مسؤولو الصحة يوم الجمعة الماضي تسجيل 30 حالة في مقاطعة ليا، المجاورة لمناطق غربي تكساس التي يقع مركز الوباء بها.

 

 


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