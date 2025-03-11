أوكرانيا توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار

أيدت أوكرانيا مقترحا أمريكيا بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا، فيما وافقت واشنطن من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف "فورا"، على ما جاء في بيان مشترك، الثلاثاء.

وبعد مفاوضات استمرت أكثر من 8 ساعات في مدينة جدة السعودية على البحر الاحمر، اتفق الطرفان أيضا على إبرام اتفاقية المعادن "في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لقناة الحرة الأمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن المحادثات الجارية مع أوكرانيا "إيجابية" و"مثمرة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم جميعا هنا وللشعب الأمريكي أن المعلومات التي تلقيناها من هذا الاجتماع طوال اليوم و التي تم إطلاع الرئيس عليها إيجابية. كانت مناقشات مثمرة.