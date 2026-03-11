كهربا تميمة حظ إنبي أمام الزمالك

حقق إنبي الفوز مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 1-0 على الزمالك ضمن مباريات الجولة 15 للدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد العجوز الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في الصدارة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني في عدد النقاط.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا المنضم حدينا لإنبي في الشوط الثاني من المباراة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحقق فيها كهربا الفوز على الزمالك بل سبق وواجهه 10 مرات قبل لقاء الليلة انتصر في 7 بقميص الأهلي وانبي وتعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين.

كما أن هذه المرة الثانية التي ينتصر فيها كهربا مع إنبي ضد الزمالك بعد مباراة الجولة 16 للدوري المصري موسم 2011-12.