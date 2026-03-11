خبير في شئون الهجرة: اللاجئون لا يستطيعون الفرار إلى أوروبا رغم حرب إيران

لا يتوقع الخبير في شئون الهجرة جيرالد كناوس زيادة في توافد اللاجئين في أوروبا رغم الهجمات الجارية على إيران.

وقال كناوس لإذاعة دويتشلاند فونك، اليوم الأربعاء، إن دولا مثل تركيا قامت بتحصين حدودها، مما يعني أنه لا يوجد حاليا طرق هروب للأشخاص الفارين من الصراع.

وقال رئيس مركز "مبادرة الاستقرار الأوروبي" للأبحاث: "إذا كان لدينا حدود محمية بجنود لديهم أوامر بإطلاق النيران، إذن لن يغادر أكثر الناس يأسا في العالم بلدانهم".

وأضاف كناوس، أن حقيقة أن الناس لا يمكنهم الفرار بأعداد كبيرة لا يعني أن الوضع في بلدانهم ليس كارثيا.

ولفت إلى أن هذا هو الحال، على سبيل المثال، لسكان غزة، الذين نادرا ما يتم ذكرهم "بسبب أن قليلا منهم يتمكن من الوصول بشكل غير قانوني لأوروبا".

كما ذكر الباحث الوضع في لبنان حيث أدى القتال بين إسرائيل وحزب الله إلى نزوح الكثيرين رغم أن القليل منهم وصل إلى أوروبا.

وقال كناوس، إن هذه كارثة إنسانية أيضا في حين أنه يتم "خفض الكثير من المساعدات المالية للمنظمات التي ترعى النازحين بشكل متزايد على مستوى العالم".