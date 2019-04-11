بومبيو: محادثات السلام تهدف لدفع أفغانستان إلى الأمام وعدم تراجعها للوراء

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن محادثات السلام تهدف إلى دفع أفغانستان إلى الأمام وعدم تراجعها للوراء.

وشدد بومبيو - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس - على أن واشنطن تحاول إنهاء الحرب الأفغانية من خلال المحادثات، مشيرا إلى أنه ينبغي الحفاظ على الإنجازات التي تحققت وخاصة حقوق المرأة.

وتعليقا على محادثات السلام ومشاركة الحكومة الأفغانية فيها، أوضح بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات مع حكومة الوحدة الوطنية وهذا يعني أن الحكومة الأفغانية لم يتم تهميشها في المحادثات.

وأشار الوزير - في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي - إلى أن واشنطن تتحدث مع حكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان وتتحدث مع حركة "طالبان" وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أنها اقتربت من تحقيق هذا الهدف أكثر من أي وقت خلال العقد الماضي.

وبرر بومبيو إجراء الولايات المتحدة لمحادثات مع حركة "طالبان" بأنها تسيطر على قدر كبير من الموارد بالإضافة إلى خفض مستوى العنف وتحقيق المصالحة، مؤكدا أن واشنطن قامت بدورها في محادثات السلام الأفغانية، كما جدد مطالبته بعدم انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها لم تفعل ما يكفي للأفغان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن يلعب الشعب الأفغاني دوره في المحادثات.