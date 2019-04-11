تركيا تلغي فوز حزب موال للأكراد بالعمودية في ست مناطق

أكد متحدث باسم حزب بارز موال للأكراد في تركيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هيئة الانتخابات التركية ألغت فوز مرشحين للحزب بمنصب العمدة في ست مناطق.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن العمد الستة المنتخبين في مناطق بمحافظات ديار بكر وفان وأرضروم وقارص لا يمكنهم تسلم مهام مناصبهم بسبب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات.

وأشارت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إلى أن العمد المنتخبين ،ومن بينهم معلمون وأخصائيون اجتماعيون، قد طردوا من الخدمة المدنية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وليسوا مؤهلين لتولي مناصب عامة. لكن كان لا يزال يجوز لهم الترشح لمناصب العمدية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي.

وذكر النائب البرلماني المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش في فعالية صحفية في أنقرة، أن العمد الستة سيحل مكانهم مرشحو حزب العدالة والتنمية الذين حلوا في المركز الثاني خلال الانتخابات في تلك المدن.

وانتقد أولوتش قرار المجلس الأعلى للانتخابات، واصفا إياه بأنه "مؤامرة سياسية مدبرة"، متهما الهيئة الانتخابية بالانصياع لأوامر حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومنذ عام 2016، عينت الحكومة التركية أشخاصا يحظون بثقتها مكان عشرات العمد من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وتقول الحكومة إن هؤلاء العمد المفصولين تربطهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وبإلغاء فوز العمد المنتخبين الستة يبقى 59 مجلس بلدية في حوزة حزب الشعوب الديمقراطي، وفقا للنتائج الأولية للانتخابات.