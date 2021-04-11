باكستان: تسجيل 5050 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 114 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس 15 ألفا و443 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء، تسجيل 5050 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في باكستان التي تشهد موجة ثالثة من تفشي الفيروس، إلى 721 ألفا و18 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" اليوم.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا من الجائحة فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وأجرت باكستان حتى الآن 10 ملايين و734 ألفا و960 اختبارا لفيروس كورونا، و46 الفا و66 اختبارا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المتعافين 631 ألفا و700 شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 4143 مريضا في حالة حرجة.