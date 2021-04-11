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حقق ريال مدريد فوزا هاما على برشلونة (2 – 1)، في كلاسيكو الأرض، الذي أقيم مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الليجا مؤقتا، وبفارق نقطة عن برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث.

وشهدت المواجهة العديد من الأرقام نستعرضها في السطور التالية..

**رقم يتحقق للمرة الأولى منذ 1978

للمرة الأولى يفوز ريال مدريد بـ 3 مباريات متتالية في الكلاسيكو بالليجا منذ عام 1978.

** ميسي لا يعرف هز الشباك في الكلاسيكو منذ رحيل رونالدو

استمر غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن التسجيل أو الصناعة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو، للمباراة السابعة على التوالي.

ويعود آخر هدف لميسي في مرمى لموسم 2017 - 2018 قبل رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الملكي.

** كروس يحقق رقما لأول مرة في القرن الحالي

سجل النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد هدفا من ركلة حرة في مرمى برشلونة، وبات أول لاعب يسجل لريال مدريد في الكلاسيكو من ركلة حرة مباشرة في القرن الحالي.

ويعد هدف كروس في مرمى برشلونة هو الأول له بمواجهات الكلاسيكو (لعب 17 مباراة).

** مدافع برشلونة يدون اسمه في سجلات الكلاسيكو

سجل أوسكار مينجويزا مدافع برشلونة أول أهدافه في الكلاسيكو.

** كاسيميرو وبطاقة حمراء ثانية

تلقى كاسيميرو البطاقة الثانية له مع ريال مدريد أمام برشلونة (الطرد الأول كان ضد بلد الوليد بالليجا في مارس 2019).

** فوز للميرينجي ذهابا وإيابا

فاز ريال مدريد في مواجهاتي الذهاب والإياب على برشلونة هذا الموسم في الليجا، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث منذ موسم 2007 – 2008.