أعمال عنف تشوب انتخابات الرئاسة في بنين

عرقلت عدة مظاهرات عملية التصويت في دولة بنين الواقعة في غرب إفريقيا ، اليوم الأحد، وسط احتجاجات على جهود الرئيس باتريس تالون في السعي لإعادة انتخابه.

وشهدت مدينة "سيف" على بعد 250 كيلومترا شمال العاصمة كوتونو، احتجاجات منعت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وكانت المدينة بالفعل مسرحا لاحتجاجات عنيفة في الأيام التي سبقت الانتخابات.

وانطلقت مظاهرات أيضا اليوم الأحد في بلدتي تشورو وبانتي. وتحدى المتظاهرون قرار تالون بعدم تنظيم أي مظاهرات بعد 6 أبريل.

ودُعي نحو 5ر5 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم من السابعة صباحا حتى الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (0600 إلى 1400 بتوقيت جرينتش).

ويواجه تالون ، وهو رجل أعمال سابق، مرشحين آخرين، هما زعيم حزب الديمقراطيين الذي تم تشكيله مؤخرا كورنتين كوهوي، وألاسان سومانو من حزب "كاوري فورس من أجل بنين الناشئة".

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2016، اتُهم تالون بقمع المعارضة. وبحسب معهد الدراسات الأمنية، فقد اعتُقل ما لا يقل عن خمس شخصيات معارضة في ظل حكمه.