الآلاف يتظاهرون في بلجراد مطالبين بعصيان بيئي

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تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة الصربية بلجراد، اليوم السبت، للمطالبة بمزيد من إجراءات حماية البيئة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن احتجاج بلجراد تم تنظيمه تحت شعار "عصيان بيئي"، حيث انتقد الخطباء تلوث الهواء الهائل في المدن الصربية ودعوا إلى تعليق أعمال البناء الجديدة على طول الأنهار في البلاد.

وقال ألكسندر يوفانوفيتش زعيم منظمة "دافعوا عن أنهار ستارا بلانينا" التي نظمت الاحتجاج: "نقول لا لكل من يسمم طبيعة صربيا".

وعارض الاحتجاج أيضا مشاريع التعدين الجديدة، على مثل خطة شركة "ريو تينتو" الأسترالية لتعدين الليثيوم بالقرب من لوزنيكا في غرب صربيا، والتي يخشى أنصار البيئة أن تدمر المواطن الطبيعية.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يضع بعض المتظاهرين أقنعة واقية رغم تفشي فيروس كورونا.

وتحظى القضايا البيئية باهتمام متزايد في صربيا ودول البلقان الأخرى، بعد أن تسبب تلوث الهواء في عدة مدن في ضجة العام الماضي.