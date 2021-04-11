إسرائيل تفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية بداية من الثلاثاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تقرر فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من بعد غد الثلاثاء وحتى ليلة الخميس/ الجمعة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة (يهودا والسامرة)، وسيتم إغلاق المعابر مع غزة في يوم (ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال)، بدءا من السابعة من مساء يوم الثلاثاء وحتى منتصف ليلة الخميس/ الجمعة".

وأضاف أنه سيتم السماح خلال الإغلاق بعبور "حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".