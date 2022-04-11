كييف: مقتل 19 ألفا و500 جندي من القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية فقدت بالفعل 19ألفا و 500 جندي في البلاد منذ غزوها الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي .



جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).



وقال البيان "بين الرابع والعشرين من شباط/فبراير والحادي عشر من شهر أبريل العام الجاري ، شمل إجمالي خسائر العدو القتالية 725 دبابات ،و 1,923 مركبة قتالية مدرعة ، و347 منظومة مدفعية ، و111 منظومات إطلاق صواريخ متعددة ،و 55 منظومة مضادة للطائرات ".



وأضاف البيان "الخسائر شملت أيضا 154 طائرة و137 مروحية و1,387مركبة، وسبعة زوارق و76صهريج وقود ، و119 طائرة مسيرة و25وحدة معدات خاصة وأربع منظومات لصواريخ باليستية قصيرة المدى".



كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين قد اعترف في السابع من الشهر الجاري بسقوط عدد كبير من القتلى من القوات الروسية في الحرب ،واصفا ذلك بـ"مأساة كبرى بالنسبة لنا". غير أن بيسكوف لم يعلن عددا محددا.



وفي 25 مارس، أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، مقتل 1351 جنديا روسيا وإصابة 3825 آخرين في "العملية الخاصة" بأوكرانيا.