بريطانيا: استخدام روسيا لقنابل غير موجهة في أوكرانيا يزيد من احتمالية سقوط ضحايا مدنيين

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية صدت مع ذلك عدة هجمات، ما أسفر عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية روسية.

وحذر التقييم من أن اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على تمييز الأهداف عند شن عمليات القصف، ما يزيد بشكل كبير من احتمالية سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

ولفت التقييم إلى أن قيام القوات الروسية في السابق باستخدام ذخائر فسفورية في دونيتسك أوبلاست بشرق أوكرانيا يعني إمكانية استخدامها في المستقبل في ماريوبول مع اشتداد القتال للسيطرة على المدينة.