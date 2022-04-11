مفتي لبنان يؤكد الحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي

شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفير المملكة العربية السعودية بلبنان، وليد البخاري، في دار الفتوى.

وأبدى مفتى لبنان ارتياحه لعودة الدبلوماسية الخليجية إلى لبنان وفي مقدمتها سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مؤكدا أن العودة تبشر بالخير القادم على لبنان رغم كل الظروف التي يمر بها وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية.

من جانبه، أكد السفير السعودي وليد البخاري على المحبة والتعاون، موضحا أن المملكة تتوسم خيرا للبنان وللبنانيين.

وقدم سفير السعودية لمفتي لبنان 30 ألف مصحف بتصرف دار الفتوى عبارة عن هدية مقدمة من المملكة العربية السعودية لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين.

وأعلن البخاري عن إطلاق جائزة القرآن الكريم السنوية بعنوان "اقرأ" التي تقيمها السفارة السعودية لدى لبنان في شهر رمضان المبارك من كل عام برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن يتم توزيع جوائز مالية للفائزين في حفل يقام أواخر الشهر في دار الفتوى.